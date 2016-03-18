В Азербайджане увеличилось производство мазута и керосина

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ За январь-февраль текущего года объем производства нефтепродуктов в стране составил 389,4 млн. манатов, что на 0,7% меньше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, за отчетный период объем производства мазута вырос в 1149,5 раз и составил 229,9 тыс. тонн, керосина - на 6,5%, составив 113,5 тыс. тонн.

Производство автомобильного бензина сократилось на 9,9%, смазочных масел - 65,4%, дизельного топлива - 23,9%, бензина для нефтехимии - 1,4%, битума - 2%, нефтяного кокса - 89,9%.

Так, за январь-февраль произведено 179,6 тыс. тонн автомобильного бензина, 0,9 тыс. тонн смазочных масел, 366,1 тыс. тонн дизельного топлива, 27,8 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 19,3 тыс. тонн битума, 7,2 тыс. тонн керосина.