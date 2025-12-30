Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Азербайджане установлены фиксированные тарифы на электроэнергию и природный газ

    Энергетика
    • 30 декабря, 2025
    • 14:42
    В Азербайджане установлены фиксированные тарифы на электроэнергию и природный газ

    В Азербайджане установлены фиксированные тарифы на электроэнергию и природный газ.

    Как сообщает "Report", соответствующие решения принял Тарифный (Ценовой) Совет.

    В информации отмечается, что согласно законам "Об электроэнергетике" и новому закону "О газоснабжении", вступающему в силу с 1 января 2026 года, установлен фиксированный тариф для сбалансированного распределения постоянных затрат между потребителями независимо от уровня потребления.

    Тарифный (ценовой) Совет установил ежемесячный фиксированный тариф на электроэнергию в размере 1 маната для населения и других категорий потребителей, использующих 1-фазную схему энергоснабжения, и 3 маната - для других категорий потребителей, использующих 3-фазную схему энергоснабжения.

    Ежемесячный фиксированный тариф на природный газ установлен в размере 1 маната для населения и других категорий потребителей, подключенных с помощью бытовых газовых установок, и 3 маната - для других категорий потребителей, подключенных с помощью промышленных газовых установок.

    Решения вступают в силу с 1 января 2026 года.

    Тарифный совет газ электроэнергия тарифы стабильный тариф
    Azərbaycanda elektrik enerjisi və təbii qaz üçün sabit tariflər müəyyən edilib
    Azerbaijan sets fixed tariffs for electricity and natural gas

    Последние новости

    15:35

    Токаев подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ

    В регионе
    15:31

    Импорт авиатоплива в Азербайджан освобожден от пошлин еще на год

    Бизнес
    15:27
    Фото

    В Грузии прошла благотворительная акция по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира

    Внешняя политика
    15:27

    Во Франции привлекут 90 тыс. полицейских к охране порядка в новогоднюю ночь

    Другие страны
    15:25

    Подключение к электросетям в Карабахе и Восточном Зангезуре станет бесплатным для бытовых абонентов

    Энергетика
    15:01

    Haber Global сообщил подробности инцидента с азербайджанским танкером у берегов Стамбула - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    14:51

    Госкомитет контролирует вопрос возвращения тела национального героя Шахина Тагиева в Азербайджан

    Диаспора
    14:50

    В Азербайджане снижены тарифы на газ для производителей железа

    Энергетика
    14:42

    Китай обязал производителей микрочипов использовать не менее 50% оборудования отечественного производства

    ИКТ
    Лента новостей