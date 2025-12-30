В Азербайджане установлены фиксированные тарифы на электроэнергию и природный газ.

Как сообщает "Report", соответствующие решения принял Тарифный (Ценовой) Совет.

В информации отмечается, что согласно законам "Об электроэнергетике" и новому закону "О газоснабжении", вступающему в силу с 1 января 2026 года, установлен фиксированный тариф для сбалансированного распределения постоянных затрат между потребителями независимо от уровня потребления.

Тарифный (ценовой) Совет установил ежемесячный фиксированный тариф на электроэнергию в размере 1 маната для населения и других категорий потребителей, использующих 1-фазную схему энергоснабжения, и 3 маната - для других категорий потребителей, использующих 3-фазную схему энергоснабжения.

Ежемесячный фиксированный тариф на природный газ установлен в размере 1 маната для населения и других категорий потребителей, подключенных с помощью бытовых газовых установок, и 3 маната - для других категорий потребителей, подключенных с помощью промышленных газовых установок.

Решения вступают в силу с 1 января 2026 года.