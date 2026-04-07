Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    В Азербайджане доля "зеленой энергии" в суточном производстве составила 29%

    Энергетика
    07 апреля, 2026
    • 15:53
    В Азербайджане доля зеленой энергии в суточном производстве составила 29%

    За прошедшие сутки 29,1% произведенной в Азербайджане электроэнергии пришлось на долю возобновляемых источников энергии.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Минэнерго.

    В общей сложности было произведено 62,6 млн кВт/ч электроэнергии, из которых 18,2 млн кВт/ч были обеспечены именно за счет возобновляемых источников.

    12,4 млн кВт/ч электроэнергии было произведено на гидроэлектростанциях, а 5,8 млн кВт/ч - на солнечных и ветряных электростанциях.

    Зеленая энергия Производство электроэнергии
    Azərbaycanda "yaşıl enerji"nin gündəlik payı 29 %-i keçib
    Energy ministry: Renewables account for 29.1% of Azerbaijan's daily power output

    Последние новости

    16:21

    Аль-Ансари: Окно возможностей для дипрешения конфликта на Ближнем Востоке закрывается

    Другие страны
    16:15

    ANAMA: Причина большинства минных инцидентов - несоблюдение гражданами правил безопасности

    Внутренняя политика
    16:13

    Трамп: Сегодня решающая ночь для Ирана

    Другие страны
    16:07

    Орбан рассказал Вэнсу о вмешательстве иностранных спецслужб в выборы в Венгрии

    Другие страны
    16:06

    В Азербайджане число активных плательщиков НДС увеличилось на 2,6%

    Бизнес
    16:05

    США атаковали военные объекты на иранском острове Харк - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:53

    В Азербайджане доля "зеленой энергии" в суточном производстве составила 29%

    Энергетика
    15:50

    Абдельатти обсудил с коллегами из Ирака и Пакистана ситуацию на Ближнем Востоке

    Другие страны
    15:46

    В ЕС не стали называть сроки по новым ограничениям в отношении энергетики РФ

    Другие страны
    Лента новостей