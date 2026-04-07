В Азербайджане доля "зеленой энергии" в суточном производстве составила 29%
- 07 апреля, 2026
- 15:53
За прошедшие сутки 29,1% произведенной в Азербайджане электроэнергии пришлось на долю возобновляемых источников энергии.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Минэнерго.
В общей сложности было произведено 62,6 млн кВт/ч электроэнергии, из которых 18,2 млн кВт/ч были обеспечены именно за счет возобновляемых источников.
12,4 млн кВт/ч электроэнергии было произведено на гидроэлектростанциях, а 5,8 млн кВт/ч - на солнечных и ветряных электростанциях.
