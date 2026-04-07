Azərbaycanda "yaşıl enerji"nin gündəlik payı 29 %-i keçib
Energetika
- 07 aprel, 2026
- 15:33
Ötən gün Azərbaycanda istehsal olunan elektrik enerjisinin 29,1 %-i bərpa olunan enerji mənbələrinin payına düşüb.
Bu barədə "Report" Energetika Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Bildirilib ki, həmin gün ümumilikdə 62,6 milyon kVt/saat elektrik enerjisi istehsal edilib ki, bunun 18,2 milyon kVt/saatı məhz bərpa olunan mənbələr hesabına təmin olunub. Elektrik enerjisinin 12,4 milyon kVt/saatı su elektrik stansiyalarında, 5,8 milyon kVt/saatı isə günəş və külək elektrik stansiyalarında istehsal olunub.
