    Azərbaycanda "yaşıl enerji"nin gündəlik payı 29 %-i keçib

    • 07 aprel, 2026
    Azərbaycanda yaşıl enerjinin gündəlik payı 29 %-i keçib

    Ötən gün Azərbaycanda istehsal olunan elektrik enerjisinin 29,1 %-i bərpa olunan enerji mənbələrinin payına düşüb.

    Bu barədə "Report" Energetika Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, həmin gün ümumilikdə 62,6 milyon kVt/saat elektrik enerjisi istehsal edilib ki, bunun 18,2 milyon kVt/saatı məhz bərpa olunan mənbələr hesabına təmin olunub. Elektrik enerjisinin 12,4 milyon kVt/saatı su elektrik stansiyalarında, 5,8 milyon kVt/saatı isə günəş və külək elektrik stansiyalarında istehsal olunub.

    В Азербайджане доля "зеленой энергии" в суточном производстве составила 29%
    Energy ministry: Renewables account for 29.1% of Azerbaijan's daily power output

