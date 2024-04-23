В Азербайджане пройдет первый аукцион по строительству СЭС

Министерство энергетики объявило аукцион по проектированию, финансированию, строительству и эксплуатации солнечной электростанции (СЭС) мощностью 100 МВт в Гобустанском районе.

Министерство энергетики объявило аукцион по проектированию, финансированию, строительству и эксплуатации солнечной электростанции (СЭС) мощностью 100 МВт в Гобустанском районе.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, продажа электроэнергии, которая будет производиться на станции, гарантируется государством в порядке, предусмотренном законом "Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии".

Для участия в аукционе компании с 30 апреля могут подать заявку на адрес электронной почты - [email protected] .

Участники аукциона должны до 14 июня представить в уполномоченный орган сведения об оценке соответствия квалификации в двух экземплярах.

Этап определения квалификационного соответствия завершается 12 июля.

Дополнительную информацию можно получить по номеру телефона: +994 12 525 96 31.