В Азербайджане производство товарного газа увеличилось почти на 1%
Энергетика
- 15 апреля, 2026
- 09:15
В Азербайджане в январе-марте текущего года добыто 12 млрд 506,6 млн кубометров газа.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 9 млрд 857,9 млн кубометров приходится на товарный природный газ.
За отчетный период добыча газа увеличилась на 0,4% в годовом сравнении, товарного - на 0,7%.
Нефти с конденсатом за первый квартал в Азербайджане добыто 6 млн 629,7 тыс. тонн. Из них 6 млн 611,9 тыс. тонн приходится на товарную нефть.
За отчетный период добыча нефти и объемы товарной нефти снизились на 3,4% по сравнению с показателями за январь-март 2025 года.
