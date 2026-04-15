    15 апреля, 2026
    09:15
    В Азербайджане производство товарного газа увеличилось почти на 1%

    В Азербайджане в январе-марте текущего года добыто 12 млрд 506,6 млн кубометров газа.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 9 млрд 857,9 млн кубометров приходится на товарный природный газ.

    За отчетный период добыча газа увеличилась на 0,4% в годовом сравнении, товарного - на 0,7%.

    Нефти с конденсатом за первый квартал в Азербайджане добыто 6 млн 629,7 тыс. тонн. Из них 6 млн 611,9 тыс. тонн приходится на товарную нефть.

    За отчетный период добыча нефти и объемы товарной нефти снизились на 3,4% по сравнению с показателями за январь-март 2025 года.

    Добыча нефти в Азербайджане Добыча газа и конденсата Госкомстат Азербайджана
    Azərbaycanda əmtəəlik qaz hasilatı 1 %-ə yaxın artıb
    Azerbaijan's commercial gas output rises in 1Q2026

