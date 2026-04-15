    Energetika
    • 15 aprel, 2026
    • 09:03
    Azərbaycanda əmtəəlik qaz hasilatı 1 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanda 12 milyard 506,6 milyon kubmetr təbii qaz hasil edilib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bunun 9 milyard 857,9 milyon kubmetri əmtəəlik təbii qazın payına düşüb.

    Hesabat dövründə təbii qaz hasilatı illik müqayisədə 0,4 %, əmtəəlik qaz hasilatı isə 0,7 % artıb.

    Ötən 3 ayda Azərbaycanda 6 milyon 629,7 min ton qaz kondensatı daxil olmaqla xam neft hasil edilib. Bunun 6 milyon 611,9 min tonu əmtəəlik xam neftin payına düşüb.

    Hesabat dövründə neft hasilatı və əmtəəlik neftin həcmləri 2025-ci ilin yanvar-mart aylarının göstəricisi ilə müqayisədə 3,4 % azalıb.

    Dövlət Statistika Komitəsi Neft-qaz hasilatı
    В Азербайджане производство товарного газа увеличилось почти на 1%
    Azerbaijan's commercial gas output rises in 1Q2026

    Son xəbərlər

    12:41

    Azərbaycanın U-20 millisinin üzvü Əli Bəşirovun ayaq əzələlərində xırda yırtıqlar var

    Futbol
    12:32

    Latviya Prezidenti gələn həftə Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    12:25

    "Araz Saatlı"nın rəsmisi futbolçuları və hakimləri təhdid etdiyinə görə 5 oyunluq cəzalandırılıb

    Futbol
    12:23

    Lin Tszyan: Çin İrana hərbi dəstək göstərmir, bütün ittihamlar uydurmadır

    Digər ölkələr
    12:18

    "Qarabağ" 700 manat cərimələnib

    Futbol
    12:18

    Naxçıvanda sahibkarlara verilən lisenziyaların sayı 71,4 faiz artıb

    Biznes
    12:09

    Samvel Karapetyan Ermənistan vətəndaşlığından başqa bütün vətəndaşlıqlardan imtina edir

    Region
    12:02

    Armands Krauze: Latviya Qarabağda meşələrin bərpasına kömək etməyə hazırdır - MÜSAHİBƏ

    Qarabağ
    12:00
    Foto

    Elnur Məmmədov ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmiləri ilə Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti