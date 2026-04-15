Azərbaycanda əmtəəlik qaz hasilatı 1 %-ə yaxın artıb
Energetika
- 15 aprel, 2026
- 09:03
Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycanda 12 milyard 506,6 milyon kubmetr təbii qaz hasil edilib.
"Report"un Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bunun 9 milyard 857,9 milyon kubmetri əmtəəlik təbii qazın payına düşüb.
Hesabat dövründə təbii qaz hasilatı illik müqayisədə 0,4 %, əmtəəlik qaz hasilatı isə 0,7 % artıb.
Ötən 3 ayda Azərbaycanda 6 milyon 629,7 min ton qaz kondensatı daxil olmaqla xam neft hasil edilib. Bunun 6 milyon 611,9 min tonu əmtəəlik xam neftin payına düşüb.
Hesabat dövründə neft hasilatı və əmtəəlik neftin həcmləri 2025-ci ilin yanvar-mart aylarının göstəricisi ilə müqayisədə 3,4 % azalıb.
