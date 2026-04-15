Armands Krauzen: "Azərbaycanda meşə örtüyü 23 %-ə çatdırıla bilər"
- 15 aprel, 2026
- 17:22
Latviyanın təcrübəsi Azərbaycanda meşə sahələrinin genişləndirilməsi üçün yeni imkanlar yaradır.
"Report"un Şuşaya ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu Latviyanın kənd təsərrüfatı naziri Armands Krauzen Azərbaycan-Latviya Hökumətlərarası Komissiyasının 9-cu iclasında bildirib.
Onun sözlərinə görə, Latviyada son 100 ildə meşə örtüyü 26 %-dən 53 %-ə yüksəlib və bu təcrübə Azərbaycanda da tətbiq oluna bilər:
"Azərbaycanda meşə örtüyü hazırda təxminən 12 % səviyyəsindədir. Müvafiq yanaşmalar tətbiq olunarsa, bu göstəricini əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq, məsələn, 23 %-ə çatdırmaq mümkündür. Skandinaviya yanaşmasına əsaslanan meşələrin bərpası metodları daha ucuz, effektiv və sürətli nəticələr verir və bu sahədə əməkdaşlıq üçün geniş imkanlar mövcuddur".