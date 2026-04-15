    Armands Krauzen: "Azərbaycanda meşə örtüyü 23 %-ə çatdırıla bilər"

    ASK
    • 15 aprel, 2026
    • 17:22
    Armands Krauzen: Azərbaycanda meşə örtüyü 23 %-ə çatdırıla bilər

    Latviyanın təcrübəsi Azərbaycanda meşə sahələrinin genişləndirilməsi üçün yeni imkanlar yaradır.

    "Report"un Şuşaya ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu Latviyanın kənd təsərrüfatı naziri Armands Krauzen Azərbaycan-Latviya Hökumətlərarası Komissiyasının 9-cu iclasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Latviyada son 100 ildə meşə örtüyü 26 %-dən 53 %-ə yüksəlib və bu təcrübə Azərbaycanda da tətbiq oluna bilər:

    "Azərbaycanda meşə örtüyü hazırda təxminən 12 % səviyyəsindədir. Müvafiq yanaşmalar tətbiq olunarsa, bu göstəricini əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq, məsələn, 23 %-ə çatdırmaq mümkündür. Skandinaviya yanaşmasına əsaslanan meşələrin bərpası metodları daha ucuz, effektiv və sürətli nəticələr verir və bu sahədə əməkdaşlıq üçün geniş imkanlar mövcuddur".

    Armands Krauzen Azərbaycan-Latviya Hökumətlərarası Komissiyasının 9-cu iclası Meşə örtüyü
    Армандс Краузе: Лесной покров в Азербайджане может быть увеличен до 23%
    Latvia offers model to grow Azerbaijan forest areas

    Son xəbərlər

    04:16

    ABŞ İranın dəniz blokadasını keçməyə çalışan 10 gəmini istiqamətləndirib

    Digər ölkələr
    03:42

    Tramp ABŞ və Kanada arasında neft daşınması üçün yeni icazələri təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    03:15

    ABŞ nüvə silahı istehsalını artırır

    Digər ölkələr
    02:49

    ABŞ-də benzinin qiyməti hələ iki ay yüksək olacaq

    Energetika
    02:26

    Netanyahu: İsrail və ABŞ-nin İranla bağlı məqsədləri eynidir

    Digər ölkələr
    01:50

    Boçorişvili: Gürcüstan Mərkəzi Asiya ölkələri ilə sıx əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə çalışır

    Region
    01:30
    Foto

    "Mən, Lalə, bir də Şerlok Holms 2" filminin ikinci mövsümü ictimaiyyətə təqdim olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    01:25

    Külevi limanı ilə bağlı sanksiya məsələsi gündəmdən çıxarılıb

    Energetika
    01:02
    Foto

    "İrəvan: tarixin və itirilmiş irsin əks-sədası" kitabının təqdimatı keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti