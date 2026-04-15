Армандс Краузе: Лесной покров в Азербайджане может быть увеличен до 23%

Опыт Латвии создает новые возможности для расширения лесных территорий в Азербайджане.

Как передает корреспондент Report, об этом министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе заявил на 9-м заседании Азербайджано-Латвийской межправительственной комиссии в Шуше.

По его словам, в Латвии за последние 100 лет лесной покров вырос с 26% до 53%, и этот опыт может быть применен в Азербайджане.

"В Азербайджане лесной покров в настоящее время составляет примерно 12%. При применении соответствующих подходов этот показатель можно значительно увеличить, например, довести до 23%. Методы восстановления лесов, основанные на скандинавском подходе, дают более дешевые, эффективные и быстрые результаты, и в этой сфере существуют широкие возможности для сотрудничества", - сказал он.