Армандс Краузе: Лесной покров в Азербайджане может быть увеличен до 23%
- 15 апреля, 2026
- 18:35
Опыт Латвии создает новые возможности для расширения лесных территорий в Азербайджане.
Как передает корреспондент Report, об этом министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе заявил на 9-м заседании Азербайджано-Латвийской межправительственной комиссии в Шуше.
По его словам, в Латвии за последние 100 лет лесной покров вырос с 26% до 53%, и этот опыт может быть применен в Азербайджане.
"В Азербайджане лесной покров в настоящее время составляет примерно 12%. При применении соответствующих подходов этот показатель можно значительно увеличить, например, довести до 23%. Методы восстановления лесов, основанные на скандинавском подходе, дают более дешевые, эффективные и быстрые результаты, и в этой сфере существуют широкие возможности для сотрудничества", - сказал он.