Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Армандс Краузе: Лесной покров в Азербайджане может быть увеличен до 23%

    АПК
    • 15 апреля, 2026
    • 18:35
    Армандс Краузе: Лесной покров в Азербайджане может быть увеличен до 23%

    Опыт Латвии создает новые возможности для расширения лесных территорий в Азербайджане.

    Как передает корреспондент Report, об этом министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе заявил на 9-м заседании Азербайджано-Латвийской межправительственной комиссии в Шуше.

    По его словам, в Латвии за последние 100 лет лесной покров вырос с 26% до 53%, и этот опыт может быть применен в Азербайджане.

    "В Азербайджане лесной покров в настоящее время составляет примерно 12%. При применении соответствующих подходов этот показатель можно значительно увеличить, например, довести до 23%. Методы восстановления лесов, основанные на скандинавском подходе, дают более дешевые, эффективные и быстрые результаты, и в этой сфере существуют широкие возможности для сотрудничества", - сказал он.

    Лесные угодья Армандс Краузе Межправительственная комиссия (МПК)
    Armands Krauzen: "Azərbaycanda meşə örtüyü 23 %-ə çatdırıla bilər"
    Latvia offers model to grow Azerbaijan forest areas

    Последние новости

    21:07

    В Париже организовали выставку, посвященную Азербайджану

    Kультурная политика
    21:03

    СМИ: США и Иран рассматривают продление перемирия еще на две недели

    Другие страны
    20:59

    Эрдоган: Недопустимо использовать трагические инциденты, как политический инструмент

    В регионе
    20:43

    В Азербайджане в I квартале выросли перевозки пищевой продукции по ж/д

    Экономика
    20:30

    Италия заинтересована в совместном производстве беспилотников с Украиной

    Другие страны
    20:15

    Италия выделит €30 млн на гуманитарную помощь Судану

    Другие страны
    19:59

    Арагчи и Ван И обсудили текущую ситуацию в регионе

    В регионе
    19:58

    Мелони: Поддержка Украины - это наш моральный долг

    Другие страны
    19:58
    Фото

    Сахиба Гафарова: Проведение WUF13 в очередной раз подтверждает доверие к Азербайджану

    Внешняя политика
    Лента новостей