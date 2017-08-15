В Азербайджане потреблено 616 тыс. тонн автобензина

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ В первом полугодии 2017 года потребление автобензина в Азербайджане увеличилось на 6,7%, до 615,7 тыс. тонн. Как передает Report со ссылкой на Госкомстат, на долю автобензина пришлось 32,4% общего объема потребления нефтепродуктов.

За первый квартал потреблено 599,3 тыс. тонны дизтоплива (прирост 38,8%), 322,2 тыс. тонны мазутного топлива (спад 44%), 101,4 тыс. тонны бензина для нефтехимии (прирост 20,6%), 73,3 тыс. тонны керосина для авиации и пр. (спад 20,4%), 75,7 тыс. тонн нефтяного битума (прирост 31%), 70,6 тыс. тонн сжиженного газа (спад 7,5%), 21,8 тыс. тонн смазочных масел (прирост 14%), 21,9 тыс. тонн иных нефтепродуктов (в 2,6 раза больше).

Таким образом, объем потребления нефтепродуктов сократился в годовом сравнении на 1,1% и составил 1,9 млн тонн.

В структуре потребления 31,5% пришлось на долю дизтоплива, 16,9% - мазутного топлива, 5,3% - бензина для нефтехимии, 3,9% - керосина для авиации и пр., 4% - нефтяного битума, 3,7% - сжиженного газа, 1,1% - смазочных масел, 1,2% - иных нефтепродуктов.