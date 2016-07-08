​В Азербайджане открыта новая АЗС под брендом SOCAR

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ В поселке Пирсаат Гаджигабульского района сдана в эксплуатацию новая автозаправочная станция (АЗС) под брендом SOCAR.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО SOCAR Petroleum, на 21-й по счету АЗС установлены POS-терминалы, последние модели топливораспределительных колонок и инновационная система автоматизации японского производства.

На мероприятии приняли участие генеральный директор SOCAR Petroleum Тогрул Сеидов. Он напомнил сказанные несколько лет назад президентом Ильхамом Алиевым слова о необходимости создания рабочих мест: “Открытие новых рабочих мест должно стать постоянным процессом”.

Гендиректор отметил, что сеть действующих под брендом SOCAR автозаправочных станций на территории Азербайджана активно расширяется и на каждой из них трудится в среднем 60 человек.

Затем участники мероприятия ознакомились с условиями на АЗС, структурой, рабочими комнатами, установленным здесь самым современным оборудованием.