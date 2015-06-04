​В Азербайджане начаты буровые работы на месторождении "Умид"

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ На месторождении "Умид" в азербайджанском секторе Каспия начаты буровые работы и уже пробурено 300 м. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде.

По словам представителя SOCAR, новое буровое сооружение будет сдано в пользование компании Total: "Мы приняли решение сдать это сооружение в пользование компании Total для проведения работ на месторождении "Абшерон". Сооружение будет готово в первом квартале 2017 года. Скорее всего, в 2018 году Total начнет использование этого сооружения".

Х.Юсифзаде отметил, что годовая добыча будет зависеть от количества пробуренных скважин: "Сейчас мы не можем назвать объемы добычи. Это будет зависеть от количества пробуренных скважин. Мы можем только дать прогнозы по запасам".