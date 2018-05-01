В Азербайджане газифицировано 206 многоэтажных домов за четыре месяца

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ В январе-апреле 2018 года Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) рассмотрело обращения юридических и физических лиц и на основе представленных документов, обеспечило газификацию 206 многоэтажных домов.

Как сообщает Report со ссылкой на ПО, в этих зданиях проживает в общей сложности 10 558 семей.

Отметим, что ПО "Азеригаз" заинтересовано в обеспечении в короткие сроки "голубым топливом" любого отвечающего нормативно-техническим требованиям и требованиям безопасности многоэтажного дома, по которому представлены необходимые документы.