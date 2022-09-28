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В AzAlternativEnerji сменился директор

В AzAlternativEnerji сменился директор Директор ООО AzAlternativEnerji, принадлежащего Государственному агентству возобновляемых источников энергии при Министерстве энергетики, Агшин Бакирзаде освобожден от занимаемой должности.
Энергетика
28 сентября 2022 г. 14:58
В AzAlternativEnerji сменился директор

Директор ООО AzAlternativEnerji, принадлежащего Государственному агентству возобновляемых источников энергии при Министерстве энергетики, Агшин Бакирзаде освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает Report, руководство компанией поручено Мадару Гулиеву.

Напомним, что AzAlternativEnerji был создан в 2015 году. Его уставный капитал составляет 51,483 млн манатов. Компания осуществляет эксплуатацию и управление Гобустанской гибридной электростанцией, солнечными электростанциями Сураханы, Пираллахи, Сахиля и Самуха.

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Версия на азербайджанском языке "Azalternativenerji"nin direktoru dəyişib

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