В Казахстане пресекли около 300 попыток незаконного вывоза нефтепродуктов из страны

Комитет государственных доходов (КГД) Минфина Казахстана с начала года предотвращено 299 попыток незаконного вывоза нефтепродуктов из страны.

Комитет государственных доходов (КГД) Минфина Казахстана с начала года предотвращено 299 попыток незаконного вывоза нефтепродуктов из страны.

Как передает Report со ссылкой на "Казинформ", об этом говорилось в ходе подписания КГД и Агентством по финансовому мониторингу дорожной карты по недопущению вывоза нефтепродуктов и незаконного оборота подакцизной продукции на текущий год.

Председатель КГД Жандос Дуйсембиев отметил важность объединения усилий в сфере оборота подакцизной продукции и обеспечения повышенного спроса на ГСМ в период весенне-полевых и уборочных работ.

"На сегодня введен запрет вывоза на экспорт отдельных видов нефтепродуктов из страны, однако в текущем году КГД уже предотвращено 299 попыток незаконного вывоза нефтепродуктов, Агентством зарегистрировано 13 материалов досудебного расследования по фактам незаконного оборота нефти и нефтепродуктов", - отметили стороны.

Напомним, Казахстан еще на полгода продлил запрет на вывоз бензина, дизеля и сжиженного нефтяного газа.