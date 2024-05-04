О нас

В Казахстане пресекли около 300 попыток незаконного вывоза нефтепродуктов из страны

В Казахстане пресекли около 300 попыток незаконного вывоза нефтепродуктов из страны Комитет государственных доходов (КГД) Минфина Казахстана с начала года предотвращено 299 попыток незаконного вывоза нефтепродуктов из страны.
Энергетика
4 мая 2024 г. 17:29
В Казахстане пресекли около 300 попыток незаконного вывоза нефтепродуктов из страны

Комитет государственных доходов (КГД) Минфина Казахстана с начала года предотвращено 299 попыток незаконного вывоза нефтепродуктов из страны.

Как передает Report со ссылкой на "Казинформ", об этом говорилось в ходе подписания КГД и Агентством по финансовому мониторингу дорожной карты по недопущению вывоза нефтепродуктов и незаконного оборота подакцизной продукции на текущий год.

Председатель КГД Жандос Дуйсембиев отметил важность объединения усилий в сфере оборота подакцизной продукции и обеспечения повышенного спроса на ГСМ в период весенне-полевых и уборочных работ.

"На сегодня введен запрет вывоза на экспорт отдельных видов нефтепродуктов из страны, однако в текущем году КГД уже предотвращено 299 попыток незаконного вывоза нефтепродуктов, Агентством зарегистрировано 13 материалов досудебного расследования по фактам незаконного оборота нефти и нефтепродуктов", - отметили стороны.

Напомним, Казахстан еще на полгода продлил запрет на вывоз бензина, дизеля и сжиженного нефтяного газа.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В России объявили в розыск Зеленского и Порошенко
В России объявили в розыск Зеленского и Порошенко
4 мая 2024 г. 17:07
Таджикистан с 1 мая вводит безвизовый режим для граждан 25 стран
Таджикистан с 1 мая вводит безвизовый режим для граждан 25 стран
1 мая 2024 г. 10:59
Зурабишвили обвинила правительство Грузии в атаке на Конституцию
Зурабишвили обвинила правительство Грузии в атаке на Конституцию
4 мая 2024 г. 16:28
В Турции подняли потолок цен на билеты внутренних авиарейсов
В Турции подняли потолок цен на билеты внутренних авиарейсов
1 мая 2024 г. 09:44
В Кыргызстане грузовик с мороженым сбил 29 детей
ВидеоВ Кыргызстане грузовик с мороженым сбил 29 детей
2 мая 2024 г. 15:49
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
1 мая 2024 г. 11:59
Обнародованы кадры цепного ДТП в центре Баку
Обнародованы кадры цепного ДТП в центре Баку
30 апреля 2024 г. 11:15
Ульвия Фаталиева стала первой чемпионкой Европы в истории азербайджанских шахмат
Ульвия Фаталиева стала первой чемпионкой Европы в истории азербайджанских шахмат
29 апреля 2024 г. 16:25
На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины намеченных работ
На границе Азербайджана и Армении выполнено больше половины намеченных работ
29 апреля 2024 г. 18:05
Politico: Удары Украины по российским заводам оставили Москву без бензина
Politico: Удары Украины по российским заводам оставили Москву без бензина
1 мая 2024 г. 06:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi