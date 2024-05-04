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Министр: У Азербайджана есть своя программа энергоперехода

Министр: У Азербайджана есть своя программа энергоперехода Сегодня Азербайджан активно работает над энергопереходом, собирает проводить в стране COP29, и у страны есть своя программа по энергетическому переходу.
Энергетика
4 мая 2024 г. 17:33
Министр: У Азербайджана есть своя программа энергоперехода

Сегодня Азербайджан активно работает над энергопереходом, собирается проводить в стране COP29, и у страны есть своя программа по энергетическому переходу.

Как передает корреспондент Report из Тбилиси, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе семинара "Достижение результатов в сфере борьбы с климатическими изменениями для трансформации", проводимого в рамках 57-го ежегодного собрания АБР в столице Грузии.

По его словам, эта программа заключается в том, чтобы к 2030 году производить 30% потребляемой энергии за счет ВИЭ.

"У нас есть своя программа перехода к энергетике, которая заключается в том, чтобы к 2030 году производить 30% потребляемой нами энергии за счет возобновляемых источников без учета гидроэнергетики. Чтобы добиться этого, мы заключили ряд инвестиционных контрактов с частными компаниями, международными инвесторами. Мы привлекаем прямые иностранные инвестиции для этой цели. Но, как было сказано сегодня, мы не можем привлечь частный сектор, не можем мобилизовать финансирование частного сектора, если нет поддержки со стороны правительств",- сказал министр.

По его словам, невозможно привлечь частный сектор, если нет благоприятной инвестиционной среды, то есть гарантий или других инструментов, которые могли бы сделать эти инвестиции осуществимыми и привлекательными.

"Поэтому наше правительство предоставило ряд гарантий инвесторам. И мы считаем, что это единственный способ продвинуться вперед на начальном этапе",- сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Azərbaycanın enerji keçid proqramı mövcuddur"

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