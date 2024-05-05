FT: Британские нефтегазовые компании протестуют против завышенных налогов

Независимые нефтегазовые операторы, ведущие разработку месторождений на британском шельфе Северного моря, подняли тревогу из-за введенного в 2022 году чрезвычайного 75%-ного налога на прибыль в отрасли.

Независимые нефтегазовые операторы, ведущие разработку месторождений на британском шельфе Северного моря, подняли тревогу из-за введенного в 2022 году чрезвычайного 75%-ного налога на прибыль в отрасли.

Как передает Report , об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на экспертов рынка.

Отраслевые ассоциации и аналитики сообщают, что новый фискальный режим уже нанес серьезный удар по инвестиционным планам компаний и грозит дальнейшим оттоком капитала.

С мая 2022 года в Великобритании действует так называемый энергетический налог на сверхприбыль в размере 35% в дополнение к стандартному 40%-ному налогу на прибыль корпораций. Таким образом, общая налоговая ставка для нефтегазового сектора достигла 75%.

По данным Offshore Energies UK, из-за недоинвестирования в отрасль к 2030 году может быть потеряно 40 тыс. рабочих мест. Уже сейчас в британском нефтегазовом секторе занято около 200 тыс. человек — вдвое меньше, чем десятилетие назад.

Консалтинговая Wood Mackenzie оценивает потенциальные потери инвестиций в 16 млрд фунтов из-за неопределенности с налоговым режимом. Компания указывает на низкий аппетит покупателей к M&A на британском шельфе.

Тревогу нефтегазовых компаний усиливают планы оппозиционной Лейбористской партии в случае победы на следующих выборах поднять общую ставку налога до 78% и отменить льготы на новые проекты.

В условиях высокого налогового бремени независимые операторы Северного моря все чаще прибегают к консолидации для объединения ресурсов и финансирования расходов по выводу старых активов из эксплуатации.