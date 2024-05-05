О нас

FT: Британские нефтегазовые компании протестуют против завышенных налогов

FT: Британские нефтегазовые компании протестуют против завышенных налогов Независимые нефтегазовые операторы, ведущие разработку месторождений на британском шельфе Северного моря, подняли тревогу из-за введенного в 2022 году чрезвычайного 75%-ного налога на прибыль в отрасли.
Энергетика
5 мая 2024 г. 14:37
FT: Британские нефтегазовые компании протестуют против завышенных налогов

Независимые нефтегазовые операторы, ведущие разработку месторождений на британском шельфе Северного моря, подняли тревогу из-за введенного в 2022 году чрезвычайного 75%-ного налога на прибыль в отрасли.

Как передает Report, об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на экспертов рынка.

Отраслевые ассоциации и аналитики сообщают, что новый фискальный режим уже нанес серьезный удар по инвестиционным планам компаний и грозит дальнейшим оттоком капитала.

С мая 2022 года в Великобритании действует так называемый энергетический налог на сверхприбыль в размере 35% в дополнение к стандартному 40%-ному налогу на прибыль корпораций. Таким образом, общая налоговая ставка для нефтегазового сектора достигла 75%.

По данным Offshore Energies UK, из-за недоинвестирования в отрасль к 2030 году может быть потеряно 40 тыс. рабочих мест. Уже сейчас в британском нефтегазовом секторе занято около 200 тыс. человек — вдвое меньше, чем десятилетие назад.

Консалтинговая Wood Mackenzie оценивает потенциальные потери инвестиций в 16 млрд фунтов из-за неопределенности с налоговым режимом. Компания указывает на низкий аппетит покупателей к M&A на британском шельфе.

Тревогу нефтегазовых компаний усиливают планы оппозиционной Лейбористской партии в случае победы на следующих выборах поднять общую ставку налога до 78% и отменить льготы на новые проекты.

В условиях высокого налогового бремени независимые операторы Северного моря все чаще прибегают к консолидации для объединения ресурсов и финансирования расходов по выводу старых активов из эксплуатации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке FT: Britaniyanın neft və qaz şirkətləri Londonun vergi siyasəti səbəbindən böhran içindədir

Другие новости из категории

Глава GAZBIR: Турция ожидает расширения торговли СПГ с Европой, готова продавать и излишки газа из Азербайджана и РФ
Глава GAZBIR: Турция ожидает расширения торговли СПГ с Европой, готова продавать и излишки газа из Азербайджана и РФ
4 мая 2024 г. 18:18
Министр: У Азербайджана есть своя программа энергоперехода
Министр: У Азербайджана есть своя программа энергоперехода
4 мая 2024 г. 17:33
В Казахстане пресекли около 300 попыток незаконного вывоза нефтепродуктов из страны
В Казахстане пресекли около 300 попыток незаконного вывоза нефтепродуктов из страны
4 мая 2024 г. 17:29
Жуков: Снижение добычи нефти в Азербайджане существенно повлияло на экономический рост
Жуков: Снижение добычи нефти в Азербайджане существенно повлияло на экономический рост
4 мая 2024 г. 13:34
Казахстан продлил ограничения на вывоз сжиженного газа
Казахстан продлил ограничения на вывоз сжиженного газа
4 мая 2024 г. 10:46
Азербайджанская нефть незначительно подешевела
Азербайджанская нефть незначительно подешевела
4 мая 2024 г. 10:36
SOCAR присоединится к программе Партнерство по нефтегазовому метану 2.0
SOCAR присоединится к программе "Партнерство по нефтегазовому метану 2.0"
3 мая 2024 г. 19:29
Ирак и Казахстан компенсируют недосокращение добычи нефти почти на 1 млн б/с до конца года
Ирак и Казахстан компенсируют недосокращение добычи нефти почти на 1 млн б/с до конца года
3 мая 2024 г. 18:25
Кабмин утвердил список потребителей, которым не ограничат подачу электроэнергии в случае ее нехватки
Кабмин утвердил список потребителей, которым не ограничат подачу электроэнергии в случае ее нехватки
3 мая 2024 г. 17:51
Торговая комиссия США обвинила экс-главу Pioneer в попытке сговора с ОПЕК
Торговая комиссия США обвинила экс-главу Pioneer в попытке сговора с ОПЕК
3 мая 2024 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi