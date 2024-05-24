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Наблюдательный совет SOCAR утвердил скорректированный бюджет на 2024 год

Наблюдательный совет SOCAR утвердил скорректированный бюджет на 2024 год Наблюдательный совет SOCAR утвердил скорректированный бюджет на 2024 год
Энергетика
24 мая 2024 г. 20:57
Наблюдательный совет SOCAR утвердил скорректированный бюджет на 2024 год

Наблюдательный совет Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) утвердил скорректированный бюджет на 2024 год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

На заседании под руководством председателя Наблюдательного совета Микаила Джаббарова в первую очередь была заслушана презентация о результатах деятельности компании за 2023 год. Затем члены совета утвердили аудиторский финансовый отчет по итогам прошлого года.

Участники заседания также провели обмен мнениями касательно участия SOCAR в проектах иностранных инвестиций и другим вопросам.

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Версия на английском языке SOCAR's participation in foreign investment projects discussed
Версия на азербайджанском языке SOCAR-ın xarici investisiya layihələrində iştirakı müzakirə olunub

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