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РФ обогнала США в качестве крупнейшего поставщика газа в Европу

РФ обогнала США в качестве крупнейшего поставщика газа в Европу Поставки российского газа в Европу в мае впервые почти за два года превысили показатели газового экспорта США.
Энергетика
16 июня 2024 г. 13:42
РФ обогнала США в качестве крупнейшего поставщика газа в Европу

Поставки российского газа в Европу в мае впервые почти за два года превысили показатели газового экспорта США.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на консалтинговую компанию ICIS.

Издание напомнило, что США обогнали РФ в качестве основного поставщика газа в Европу в сентябре 2022 года. При этом с 2023 года Соединенные Штаты обеспечивали 20% всего европейского газового импорта.

Однако в мае, по данным ICIS, российские трубопроводные поставки газа и перевозки сжиженного природного газа (СПГ) по морю превысили показатели США, составив 15% от всех поставок в Евросоюзе, Великобритании, Швейцарии, Сербии, Северной Македонии и Боснии и Герцеговине.

Согласно статистике, на СПГ из США в прошлом месяце пришлось 14% от всего европейского газового импорта, что стало самым низким показателем с августа 2022 года.

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