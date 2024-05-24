Заседания ОПЕК и ОПЕК+ пройдут 2 июня

Мониторинговый комитет и министерская встреча ОПЕК+, а также заседание ОПЕК пройдут 2 июня в формате видеоконференции.

Мониторинговый комитет и министерская встреча ОПЕК+, а также заседание ОПЕК пройдут 2 июня в формате видеоконференции.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении организации.

"188-е заседание Конференции ОПЕК, 54-е заседание Объединенного министерского мониторингового комитета (JMMC) и 37-е совещание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК (ONOMM) пройдут посредством видеоконференции в воскресенье, 2 июня 2024 года", - сказано в сообщении.

Изначально планировалось, что встреча пройдет 1 июня. Ожидалось, что она состоится в Вене.