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Заседания ОПЕК и ОПЕК+ пройдут 2 июня

Заседания ОПЕК и ОПЕК+ пройдут 2 июня Мониторинговый комитет и министерская встреча ОПЕК+, а также заседание ОПЕК пройдут 2 июня в формате видеоконференции.
Энергетика
24 мая 2024 г. 11:53
Заседания ОПЕК и ОПЕК+ пройдут 2 июня

Мониторинговый комитет и министерская встреча ОПЕК+, а также заседание ОПЕК пройдут 2 июня в формате видеоконференции.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении организации.

"188-е заседание Конференции ОПЕК, 54-е заседание Объединенного министерского мониторингового комитета (JMMC) и 37-е совещание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК (ONOMM) пройдут посредством видеоконференции в воскресенье, 2 июня 2024 года", - сказано в сообщении.

Изначально планировалось, что встреча пройдет 1 июня. Ожидалось, что она состоится в Вене.

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Версия на азербайджанском языке OPEC və OPEC+ iclaslarının tarixi açıqlanıb
Версия на английском языке OPEC, OPEC+ meetings to be held on June 2

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