О нас

Азербайджан пригласил компании США к участию в аукционе по проекту ВИЭ

Азербайджан пригласил компании США к участию в аукционе по проекту ВИЭ Директор Государственного агентства возобновляемых источников энергии при Министерстве энергетики Джавид Абдуллаев встретился с членом сената штата Мэн США Джилл Дьюсон, членами Палаты представителей и другими лицами.
Энергетика
24 мая 2024 г. 12:48
Азербайджан пригласил компании США к участию в аукционе по проекту ВИЭ

Директор Государственного агентства возобновляемых источников энергии при Министерстве энергетики Джавид Абдуллаев встретился с членом сената штата Мэн США Джилл Дьюсон, членами Палаты представителей и другими лицами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Согласно информации, Абдуллаев рассказал о мерах, принимаемых в Азербайджане в сфере ВИЭ, отметив, что производство в будущем в сотрудничестве с иностранными компаниями "зеленых" мощностей будет содействовать глобальному энергетическому переходу и климатическим целям.

По его словам, имеется большой интерес к аукциону по проектированию, финансированию, строительству и эксплуатации Гобустанской СЭС мощностью 100 МВт. К участию в этом аукционе также были приглашены и американские компании.

На встрече состоялся обмен мнении о развитии использования возобновляемых источников энергии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan invites US companies to participate in energy auctions
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ABŞ şirkətlərini enerji hərraclarında iştiraka dəvət edib

Самое важное

Бюджет ГФСЗ увеличивается на 30 млн манатов
Бюджет ГФСЗ увеличивается на 30 млн манатов
24 мая 2024 г. 14:00
В Азербайджане увеличены расходы на выплату трудовых пенсий
В Азербайджане увеличены расходы на выплату трудовых пенсий
24 мая 2024 г. 14:00
Азербайджан и Армения определили линию границы длиной 12,7 км в Газахе
Азербайджан и Армения определили линию границы длиной 12,7 км в Газахе
24 мая 2024 г. 10:05
Мехрибан Алиева поздравила дзюдоиста, завоевавшего второе золото сборной на ЧМ в ОАЭ
Мехрибан Алиева поздравила дзюдоиста, завоевавшего второе золото сборной на ЧМ в ОАЭ
23 мая 2024 г. 23:43
В Агдеринском районе восстановят пять школ
В Агдеринском районе восстановят пять школ
23 мая 2024 г. 15:22
В Милли Меджлис поступил законопроект о внесении изменений в закон О государственном бюджете на 2024 год
В Милли Меджлис поступил законопроект о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2024 год"
23 мая 2024 г. 12:55
Депутат: Госбюджет на 2024 год будет пересмотрен, заложенная в нем цена нефти может измениться
Депутат: Госбюджет на 2024 год будет пересмотрен, заложенная в нем цена нефти может измениться
23 мая 2024 г. 10:42
Президент Эмомали Рахмон посетил Аллею шехидов
ФотоПрезидент Эмомали Рахмон посетил Аллею шехидов
22 мая 2024 г. 19:49
Президент Таджикистана посетил могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения
ФотоПрезидент Таджикистана посетил могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения
22 мая 2024 г. 19:27
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с государственным визитом в Азербайджан
ФотоПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с государственным визитом в Азербайджан
22 мая 2024 г. 18:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi