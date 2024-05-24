Азербайджан пригласил компании США к участию в аукционе по проекту ВИЭ

Директор Государственного агентства возобновляемых источников энергии при Министерстве энергетики Джавид Абдуллаев встретился с членом сената штата Мэн США Джилл Дьюсон, членами Палаты представителей и другими лицами.

Директор Государственного агентства возобновляемых источников энергии при Министерстве энергетики Джавид Абдуллаев встретился с членом сената штата Мэн США Джилл Дьюсон, членами Палаты представителей и другими лицами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

Согласно информации, Абдуллаев рассказал о мерах, принимаемых в Азербайджане в сфере ВИЭ, отметив, что производство в будущем в сотрудничестве с иностранными компаниями "зеленых" мощностей будет содействовать глобальному энергетическому переходу и климатическим целям.

По его словам, имеется большой интерес к аукциону по проектированию, финансированию, строительству и эксплуатации Гобустанской СЭС мощностью 100 МВт. К участию в этом аукционе также были приглашены и американские компании.

На встрече состоялся обмен мнении о развитии использования возобновляемых источников энергии.