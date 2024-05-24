Инвестиции SOCAR в 2023г в оптимизацию деятельности комплекса Petkim составили около $100 млн

Инвестиции компании SOCAR в развитие турецкого нефтехимического комплекса Petkim Petrokimya Holding в 2023 года составили 3,2 млрд турецких лир ($99,2 млн по текущему курсу).

Инвестиции компании SOCAR в развитие турецкого нефтехимического комплекса Petkim Petrokimya Holding в 2023 года составили 3,2 млрд турецких лир ($99,2 млн по текущему курсу).

Об этом сообщает Report со ссылкой на годовой отчет Petkim Petrokimya Holding по итогам деятельности в 2023 году.

С учетом того, что в 2022 году инвестиции в развитие комплекса составили 4 млрд 108 млн турецких лир, то по итогам прошлого года их объем снизился на 22,1%.

Согласно отчету, за 2023 год объем производства продукции Petkim составил 2,3 млн тонн (рост на 4,5%). За отчетный период холдингом реализовано 1,88 млн тонн нефтехимической продукции (спад на 2,6%). Доля Petkim на рынке нефтехимической продукции Турции в прошлом году составила 12%. Коэффициент использования производственных мощностей комплекса в 2023 году составил 66,1% против 63,9% за 2022 год.

Компания SOCAR Turkey Enerji [турецкая "дочка" SOCAR] является владельцем контрольного пакета акций (51%) нефтехимического комплекса Petkim Petrokimya Holding.

Отметим, что ежегодный объем инвестиций SOCAR в развитие комплекса Petkim составляет порядка $100 млн.

Petkim Petrokimya Holding, основанный 3 апреля 1965 года, является ведущим нефтехимическим комплексом Турции. Комплекс выпускает этилен, полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен и другую нефтехимическую продукцию, которая используется в производстве пластмасс, текстильных изделий и других потребительских и промышленных товаров.

Акции Petkim котируются на Стамбульской фондовой бирже.