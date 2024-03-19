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Узбекистан будет углублять сотрудничество с Азербайджаном в сфере энергетики

Узбекистан будет углублять сотрудничество с Азербайджаном в сфере энергетики Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "Об утверждении международного договора".
Энергетика
19 марта 2024 г. 19:25
Узбекистан будет углублять сотрудничество с Азербайджаном в сфере энергетики

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "Об утверждении международного договора".

Как сообщает Report, постановлением глава Узбекистана утвердил соглашение о дальнейшем углублении сотрудничества в сфере энергетики между правительствами Узбекистана и Азербайджанской Республики.

Соглашение, подписанное 22 августа 2023 года в Баку, будет ориентировано на развитие и совершенствование взаимодействия в сфере энергетики между двумя странами.

Министерство энергетики Узбекистана будет ответственным за реализацию данного международного договора. Кроме того, Кабинет министров и руководители соответствующих министерств и ведомств будут обеспечивать контроль за выполнением обязательств, вытекающих из этого договора.

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Версия на английском языке Uzbekistan to deepen energy co-op with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Özbəkistan Azərbaycanla enerji sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirəcək

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