Узбекистан будет углублять сотрудничество с Азербайджаном в сфере энергетики

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "Об утверждении международного договора".

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "Об утверждении международного договора".

Как сообщает Report, постановлением глава Узбекистана утвердил соглашение о дальнейшем углублении сотрудничества в сфере энергетики между правительствами Узбекистана и Азербайджанской Республики.

Соглашение, подписанное 22 августа 2023 года в Баку, будет ориентировано на развитие и совершенствование взаимодействия в сфере энергетики между двумя странами.

Министерство энергетики Узбекистана будет ответственным за реализацию данного международного договора. Кроме того, Кабинет министров и руководители соответствующих министерств и ведомств будут обеспечивать контроль за выполнением обязательств, вытекающих из этого договора.