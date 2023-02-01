Утвержден меморандум о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и Алжира

Утвержден меморандум о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и Алжира относительно сотрудничества в области нефти и газа, подписанный 29 ноября 2022 года в городе Алжир.

Утвержден меморандум о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и Алжира относительно сотрудничества в области нефти и газа, подписанный 29 ноября 2022 года в городе Алжир.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Глава государства поручил министерству энергетики Азербайджана обеспечить реализацию положений меморандума о взаимопонимании, указанного в части 1 настоящего Указа, после его вступления в силу.

Министерству иностранных дел Азербайджана в свою очередь поручено направить уведомление Правительству Алжирской Народной Демократической Республики о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу меморандума о взаимопонимании.