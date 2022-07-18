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Урсула фон дер Ляйен: Меморандум укрепит энергетическое сотрудничество ЕС и Азербайджана

Урсула фон дер Ляйен: Меморандум укрепит энергетическое сотрудничество ЕС и Азербайджана Подписанный меморандум о взаимопонимании позволит еще больше укрепить энергетическое сотрудничество ЕС и Азербайджана.
Энергетика
18 июля 2022 г. 16:38
Урсула фон дер Ляйен: Меморандум укрепит энергетическое сотрудничество ЕС и Азербайджана

Подписанный меморандум о взаимопонимании позволит еще больше укрепить энергетическое сотрудничество ЕС и Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

"Подписанный сегодня меморандум еще больше укрепит наше сотрудничество. Я хотела бы выделить три пункта из этого документа. Во-первых, мы планируем увеличить поставки газа из Азербайджана в ЕС. Согласно этому меморандуму мы привержены расширению ЮГК. Это очень важный маршрут поставок для ЕС. Мы намерены расширить его мощность до 20 млрд куб. м в год в ближайшие несколько лет.

Второй важный момент меморандума - это вопрос возобновляемых источников энергии. Азербайджан обладает огромным потенциалом в ВИЭ.

И наконец, наше сотрудничество в сфере газа должно согласовываться с нашими обязанностями по сохранению окружающей среды", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Азербайджан и Европейский союз подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики. Документ подписан президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сегодня в Баку.

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Версия на азербайджанском языке Ursula fon der Lyayen: “Memorandum Aİ və Azərbaycan arasında enerji əməkdaşlığını gücləndirəcək”
Версия на английском языке European Commission chief says memo will strengthen EU-Azerbaijan energy cooperation

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