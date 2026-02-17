Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Энергетика
    • 17 февраля, 2026
    • 11:42
    Управляющий партнер TBSC: Образование должно соответствовать запросам энергорынка Азербайджана

    В Азербайджане необходимо сократить разрыв между системой образования и динамично меняющимися потребностями отрасли.

    Как сообщает Report, об этом заявил управляющий партнер консалтинговой компании TBSC Тенгиз Ломиташвили на церемонии запуска проекта "Расширение доступа молодежи к востребованным на рынке навыкам и возможностям трудоустройства в энергетическом секторе Азербайджана".

    "В рамках проекта мы разрабатываем новую национально аккредитованную программу обучения, которая обеспечит молодежь востребованными техническими и цифровыми навыками. По мере того, как страна проходит через "зеленую" и справедливую трансформацию, важно гарантировать, чтобы новое поколение специалистов не просто участвовало в этих процессах, но и возглавляло их, и чтобы никто не остался в стороне", - отметил Т. Ломиташвили.

    По его словам, дорожная карта проекта носит прикладной характер.

    "Мы начинаем с комплексного базового анализа для выявления существующего разрыва в навыках. Затем последуют активные консультации с заинтересованными сторонами и разработка финальной версии учебной программы. Процесс будет сопровождаться информационно-коммуникационной кампанией. Также предусмотрены обучение тренеров и проведение ярмарок вакансий, чтобы создать реальные возможности трудоустройства для выпускников", - добавил он.

    TBSC managing partner: Education should meet needs of Azerbaijani energy market
