İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    TBSC-nin idarəedici tərəfdaşı: "Təhsil Azərbaycanın enerji bazarının tələblərinə cavab verməlidir"

    Energetika
    • 17 fevral, 2026
    • 17:47
    TBSC-nin idarəedici tərəfdaşı: Təhsil Azərbaycanın enerji bazarının tələblərinə cavab verməlidir

    Azərbaycanda təhsil sistemi ilə sənayenin dinamik şəkildə dəyişən ehtiyacları arasındakı boşluq aradan qaldırılmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə TBSC konsaltinq şirkətinin idarəedici tərəfdaşı Tengiz Lomitaşvili "Azərbaycanın enerji sektorunda gənclərin bazarda tələb olunan bacarıqlara və məşğulluq imkanlarına çıxışının genişləndirilməsi" layihəsinin açılış mərasimində bildirib.

    "Layihə çərçivəsində biz gəncləri tələb olunan texniki və rəqəmsal bacarıqlarla təmin edəcək milli akkreditasiya olunmuş yeni tədris proqramı hazırlayırıq. Ölkə "yaşıl" və ədalətli transformasiyadan keçdikcə, yeni nəsil mütəxəssislərin bu proseslərdə sadəcə iştirakını deyil, həm də onlara rəhbərlik etməsini və heç kimin kənarda qalmamasını təmin etmək vacibdir", - T. Lomitaşvili qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, layihənin yol xəritəsi tətbiqi xarakter daşıyır.

    "Biz bacarıqlardakı boşluğu müəyyən etmək üçün hərtərəfli baza təhlilindən başlayırıq. Bunun ardınca maraqlı tərəflərlə fəal məsləhətləşmələrə və tədris proqramının yekun versiyasının hazırlanmasına keçid ediləcək. Proses informasiya-kommunikasiya kampaniyası ilə dəstəklənəcək. Bundan başqa, məzunlar üçün real məşğulluq imkanları yaratmaq məqsədilə əmək yarmarkalarının keçirilməsi və təlimçilərin hazırlanması nəzərdə tutulub", - o əlavə edib.

    TBSC Azərbaycan Tengiz Lomitaşvili
    Управляющий партнер TBSC: Образование должно соответствовать запросам энергорынка Азербайджана
    TBSC managing partner: Education should meet needs of Azerbaijani energy market

    Son xəbərlər

    18:20

    Milli Aviasiya Akademiyasında "Ansys" proqramı ilə rəqəmsal modelləşdirmə genişlənir

    İKT
    18:17
    Foto

    Azərbaycan Suriyada dağıdılmış məktəblərin tikintisi və təmirinə dəstək göstərəcək

    Xarici siyasət
    18:11
    Foto

    Azərbaycan ilə Mərakeş arasında elm və ali təhsil sahəsində əməkdaşlıq sazişi imzalanıb

    Elm və təhsil
    18:05

    Azərbaycan daha bir ölkəyə makaron tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    18:03
    Foto

    ADDA ilə İsrailin təhsil müəssisələri arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Elm və təhsil
    18:03

    Azərbaycan pambıq lifi ixracından gəlirini 35 %-ə yaxın artırıb

    İqtisadiyyat
    17:59

    Paşinyan Avropa Komissiyasının rəsmisi ilə regionda sülh gündəliyini müzakirə edib

    Region
    17:57

    Azərbaycanda saxta və təhlükəli məhsullara qarşı yeni hüquqi mexanizm hazırlanıb

    Biznes
    17:55

    "Qarabağ"ın prezidenti: "Nyukasl"la oyunun vacibliyini bilirik"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti