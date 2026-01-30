Управление SOCAR заработало $374 млн от ненефтяного экспорта

Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в 2025 году экспортировало ненефтяные продукты на $373,9 млн, что на $35,9 млн или на 8,8% меньше по сравнению с 2024 годом.

Как сообщает Report, об этом говорится в декабрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Отметим, что в 2025 году ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырос на 8,1% и составил $3,6 млрд.