    Управление SOCAR заработало $374 млн от ненефтяного экспорта

    Энергетика
    • 30 января, 2026
    • 11:40
    Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в 2025 году экспортировало ненефтяные продукты на $373,9 млн, что на $35,9 млн или на 8,8% меньше по сравнению с 2024 годом.

    Как сообщает Report, об этом говорится в декабрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

    Отметим, что в 2025 году ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырос на 8,1% и составил $3,6 млрд.

    SOCAR-ın idarəsi qeyri-neft ixracından 374 milyon dollara yaxın gəlir əldə edib
