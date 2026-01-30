SOCAR-ın idarəsi qeyri-neft ixracından 374 milyon dollara yaxın gəlir əldə edib
Energetika
- 30 yanvar, 2026
- 11:24
2025-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi 373,9 milyon ABŞ dolları dəyərində qeyri-neft məhsul ixrac edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin "İxrac İcmalı"nın yanvar sayında bildirilir.
Bildirilir ki, bu, 2024-cü il ilə müqayisədə 35,9 milyon ABŞ dolları və ya 8,8 % azdır.
Ötən il Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı əvvəlki illə müqayisədə 8,1 % artaraq 3,6 milyard ABŞ dolları təşkil edib.
