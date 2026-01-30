İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    SOCAR-ın idarəsi qeyri-neft ixracından 374 milyon dollara yaxın gəlir əldə edib

    Energetika
    • 30 yanvar, 2026
    • 11:24
    SOCAR-ın idarəsi qeyri-neft ixracından 374 milyon dollara yaxın gəlir əldə edib

    2025-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi 373,9 milyon ABŞ dolları dəyərində qeyri-neft məhsul ixrac edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin "İxrac İcmalı"nın yanvar sayında bildirilir.

    Bildirilir ki, bu, 2024-cü il ilə müqayisədə 35,9 milyon ABŞ dolları və ya 8,8 % azdır.

    Ötən il Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı əvvəlki illə müqayisədə 8,1 % artaraq 3,6 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

    Управление SOCAR заработало $374 млн от ненефтяного экспорта
    SOCAR's Department earns nearly $374M from non-oil exports

