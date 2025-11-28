Доходы SOCAR от экспорта ненефтегазовой продукции за 10 месяцев превысили $344 млн

Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в январе-октябре текущего года экспортировало ненефтегазовую продукцию на $344,1 млн, что на 0,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в ноябрьском выпуске обзора экспорта Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Как сообщалось, ненефтяной экспорт Азербайджана за 10 месяцев текущего года вырос на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $3млрд.