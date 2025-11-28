Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Доходы SOCAR от экспорта ненефтегазовой продукции за 10 месяцев превысили $344 млн

    Энергетика
    • 28 ноября, 2025
    • 14:47
    Доходы SOCAR от экспорта ненефтегазовой продукции за 10 месяцев превысили $344 млн

    Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в январе-октябре текущего года экспортировало ненефтегазовую продукцию на $344,1 млн, что на 0,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Как сообщает Report, об этом говорится в ноябрьском выпуске обзора экспорта Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

    Как сообщалось, ненефтяной экспорт Азербайджана за 10 месяцев текущего года вырос на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $3млрд.

    SOCAR ненефтяной экспорт ненефтегазовая продукция экспорт
    SOCAR-ın idarəsi 10 ayda qeyri-neft-qaz ixracından 344 milyon dollar gəlir götürüb

    Последние новости

    14:56

    Обыск в доме Андрея Ермака завершился без уведомления о подозрениях - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    14:47

    Рынок non-life страхования в Азербайджане вырос почти на 9%

    Финансы
    14:47

    Доходы SOCAR от экспорта ненефтегазовой продукции за 10 месяцев превысили $344 млн

    Энергетика
    14:39

    Генштаб ВСУ: Украина вновь поразила НПЗ в Саратове

    Другие страны
    14:38

    Совет партнерства ЕС-Армения пройдет на следующей неделе

    Другие страны
    14:29
    Фото

    MİDA 3 декабря начнет продажу квартир в ЖК Евлаха

    Инфраструктура
    14:28

    Дело обвиняемого в терроризме в Ханкенди Карена Аванесяна направлено в суд

    Внутренняя политика
    14:24
    Фото

    Переселившимся в село Мамедбейли 33 семьям вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    14:07

    Эшги Багиров: В 2025 году в интеллектуальных соревнованиях участвовало рекордное число учащихся

    Наука и образование
    Лента новостей