    SOCAR-ın idarəsi 10 ayda qeyri-neft-qaz ixracından 344 milyon dollar gəlir götürüb

    Energetika
    • 28 noyabr, 2025
    • 14:08
    SOCAR-ın idarəsi 10 ayda qeyri-neft-qaz ixracından 344 milyon dollar gəlir götürüb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi 344,1 milyon ABŞ dolları dəyərində qeyri-neft-qaz məhsulu ixrac edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin "İxrac İcmalı"nın noyabr sayında bildirilir.

    Bildirilir ki, bu, 2024-cü ilin ilk 10 ayı ilə müqayisədə 0,1 % azdır.

    Xatırladaq ki, 10 ay ərzində Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 6,6 % artaraq 3 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

    SOCAR Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi
    Доходы SOCAR от экспорта ненефтегазовой продукции за 10 месяцев превысили $344 млн

