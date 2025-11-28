SOCAR-ın idarəsi 10 ayda qeyri-neft-qaz ixracından 344 milyon dollar gəlir götürüb
Energetika
- 28 noyabr, 2025
- 14:08
Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi 344,1 milyon ABŞ dolları dəyərində qeyri-neft-qaz məhsulu ixrac edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin "İxrac İcmalı"nın noyabr sayında bildirilir.
Bildirilir ki, bu, 2024-cü ilin ilk 10 ayı ilə müqayisədə 0,1 % azdır.
Xatırladaq ki, 10 ay ərzində Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 6,6 % artaraq 3 milyard ABŞ dolları təşkil edib.
