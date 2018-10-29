Украина обнародовала объемы запасов газа

Баку. 29 октября. . REPORT.AZ/ В Украине имеется 12 газохранилищ общей емкостью 31 млрд кубометров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики и угольной промышленности Украины.

По состоянию на 22 октября этого года, в газохранилищах находится 16,9 млрд кубометров природного газа. Импорт природного газа осуществляется в основном из Словакии, Венгрии и Польши.