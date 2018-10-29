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    Украина обнародовала объемы запасов газа

    Баку. 29 октября. . REPORT.AZ/ В Украине имеется 12 газохранилищ общей емкостью 31 млрд кубометров.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики и угольной промышленности Украины.

    По состоянию на 22 октября этого года, в газохранилищах находится 16,9 млрд кубометров природного газа. Импорт природного газа осуществляется в основном из Словакии, Венгрии и Польши.

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