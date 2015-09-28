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    ​Украина и Россия пришли к соглашению по газовому вопросу

    Россия снизила цену на газ для Украины до 232 долларов за 1000 кубометров

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Россия и Украина при посредничестве Европейского Союза (ЕС) пришли к соглашению по вопросу возобновления поставок газа. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам вице-президент Еврокомиссии по энергетическим вопросам Марош Шефчович.

    По словам М.Шефчовича, в ходе шестичасовых обсуждений в Брюсселе (Бельгия) уточнены все технические вопросы.

    По соглашению, которое охватывает период с октября этого года по март следующего года, Россия снизит цену на газ с 252 до 232 долларов США за 1 000 кубометров.

    Отметим, что Россия приостановила поставки газа с 1 июля из-за отказа Украины платить за газ авансом. 

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