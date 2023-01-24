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Уганда впервые в истории начала добычу нефти

Уганда впервые в истории начала добычу нефти В Уганде впервые в истории введена в эксплуатацию буровая установка по добыче нефти.
Энергетика
24 января 2023 г. 17:03
Уганда впервые в истории начала добычу нефти

В Уганде впервые в истории введена в эксплуатацию буровая установка по добыче нефти.

Как передает Report, об этом пишет газета Daily Monitor.

По данным издания, добыча началась на нефтяном месторождении Kingfisher в Западной области страны, в округах Хоима и Кикуубе. Разработка запасов этого месторождения позволит развивать экономику Уганды.

В Минэнергетики и минеральных ресурсов Уганды отметили, что месторождение Kingfisher располагается к югу от озера Альберт.

Австралийская компания Hardman Resources подтвердила наличие запасов нефти в районе озера Альберт несколько лет назад.

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Версия на английском языке Uganda starts first oil drilling
Версия на азербайджанском языке Uqanda tarixdə ilk dəfə neft hasilatına başlayır

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