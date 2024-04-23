У берегов Намибии обнаружили месторождение нефти с запасами в 10 млрд баррелей

Месторождение высококачественной нефти с запасами, которые оцениваются примерно в 10 млрд баррелей, обнаружено на океанском шельфе Намибии.

Месторождение высококачественной нефти с запасами, которые оцениваются примерно в 10 млрд баррелей, обнаружено на океанском шельфе Намибии.

Как передает Report, об этом сообщила газета New Era со ссылкой на данные компании Galp Energia, которая ведет разведку углеводородов в районе пограничной с ЮАР реки Оранжевая вместе с местными фирмами Custos Energy и National Petroleum Corporation of Namibia.

Полученные образцы нефти из пробных скважин характеризуются низкой вязкостью и незначительным содержанием серы, отмечает газета.

В этом же районе ведут разведку компании TotalEnergies и Shell.

В настоящее время Организация стран-экспортеров нефти рассматривает заявку Намибии на вступление. По данным специалистов, в ближайшее время страна может выйти на четвертое место в Африке по уровню добычи нефти.