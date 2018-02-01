У "Азеришыг" могут отобрать полномочия на продажу электроэнергии

© Report/ Firi Salim

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ У ОАО "Азеришыг" могут отобрать полномочия на продажу электроэнергии. Как сообщил Report главный энергетик ООО "Азалтернативэнержи" Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Тахир Джафаров, возможно создание отдельных трейдеров по продажам.

Он отметил, что это произойдет в результате реформ в энергетической системе Азербайджана. По его мнению, в системе энергетики необходимо создать четыре субъекта, включая производство электроэнергии, диспетчерскую систему передачи энергии, распределительную сеть, сосредоточенную в "Азеришыг", а также трейдеров по продажам.

При интенсивных работах, реформы в этой сфере могут быть завершены в течение последующих трех лет, добавил он.

Напомним, что распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 10 февраля 2015 года на базе ООО "Бакыэлектрикшебеке" создано ООО "Азеришыг". Новой структуре переданы полномочия ОАО "Азерэнержи" на продажу электроэнергии.