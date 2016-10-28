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    Турция заказала у "Газпрома" дополнительный газ

    Причиной стало прекращение поставок иранского газа из-за взрыва на газопроводе из Ирана в Турцию

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Официальная Анкара обратилась в "Газпром" с просьбой увеличить объем поставок газа из России.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, на газопроводе из Ирана в Турцию произошел взрыв, и поставки по нему были прерваны.

    "Заявка на 28 октября выросла на 9,3%, до 82,1 млн. кубометров газа в сутки. "Газпром", как и ранее в подобных случаях, выполнит заявку и поставит дополнительный объем газа в Турцию", - отмечается в сообщении российской компании.

    Отметим, что в 2015 году "Газпром" экспортировал в Турцию 27 млрд. кубометров газа, в текущем году планируется поставить 24,5 млрд. кубометров.

    Ранее замглавы "Газпрома" Александр Медведев сообщал, что прогноз поставок в Турцию на 2017 год 25,1 млрд. кубометров.

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