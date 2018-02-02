Турция ввела налоговые льготы для строительства "Турецкого потока"

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Правительство Турции ввело налоговые льготы для работ, которые будут выполняться в рамках строительства газопровода "Турецкий поток".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующее постановление Кабинета министров опубликовано в официальном издании Resmi Gazete.

"Стороны договорились о том, что налоговое обложение не будет касаться деятельности компаний, которые работают при реализации проекта в исключительной экономической зоне Турции в Черном море, а также на платформах. От НДС освобождены также проектные работы и юридические услуги. Налоговые и таможенные льготы затронут транспортные средства, в том числе суда, а также поставки труб, других материалов, оборудования и запасных частей", - говорится в документе.