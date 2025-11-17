Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Турция импортировала из Азербайджана более 133 тыс. тонн нефти в этом году

    Энергетика
    • 17 ноября, 2025
    • 16:51
    Азербайджан экспортировал в Турцию в январе-октябре этого года 133 тыс. 120,2 тонны сырой нефти на сумму $65 млн 042,44 тыс.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

    Объем экспортированной продукции сократился в 2,7 раза, а ее стоимость в 3 раза по сравнению с 10 месяцами 2024 года.

    Доля экспортируемой в Турцию сырой нефти в общем экспорте нефти из Азербайджана составила 0,64%.

    Отметим, что в январе-октябре этого года, согласно таможенным декларациям, Азербайджан экспортировал 20 млн 754 тыс. 593,06 тонны сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, общей стоимостью $10 млрд 849 млн 719,29 тыс.

    За отчетный период Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму $40 млрд 862 млн. $21 млрд 637 млн внешнеторгового оборота пришлось на экспорт, а $19 млрд 225 млн - на импорт.

    Bu il Türkiyə Azərbaycandan 133 min tondan çox neft idxal edib
    Azerbaijan's crude oil exports to Türkiye exceeded 133,000 tons in 10 months

