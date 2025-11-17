İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Bu il Türkiyə Azərbaycandan 133 min tondan çox neft idxal edib

    Energetika
    • 17 noyabr, 2025
    • 16:34
    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan Türkiyəyə 133 min 120,2 ton xam neft ixrac edib.

    "Report"un Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu miqdarda məhsulun dəyəri 65 milyon 042,44 min ABŞ dolları təşkil edib.

    İxrac olunmuş məhsulun miqdarı 2024-cü ilin ilk 10 ayı ilə müqayisədə 2,7 dəfə, dəyəri isə 3 dəfə azdır.

    Türkiyəyə ixrac edilən xam neftin Azərbaycanın ümumi neft ixracında payı 0,64 % olub.

    Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-oktyabr aylarında gömrük bəyannamələrinə əsasən, Azərbaycan ümumi dəyəri 10 milyard 849 milyon 719,29 min ABŞ dolları olan 20 milyon 754 min 593,06 ton həcmində bitumlu süxurlardan alınmış xam neft və neft məhsulları ixrac edib.

    Hesabat dövründə Azərbaycan xarici ölkələrlə 40 milyard 862 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Xarici ticarət dövriyyəsinin 21 milyard 637 milyon ABŞ dolları ixracın, 19 milyard 225 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb.

    Türkiyə Dövlət Gömrük Komitəsi Azərbaycan neft idxalı
    Турция импортировала из Азербайджана более 133 тыс. тонн нефти в этом году
    Azerbaijan's crude oil exports to Türkiye exceeded 133,000 tons in 10 months

