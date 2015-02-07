Турция и "Газпром" определили сухопутные точки нового газопровода

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ "Газпром" и Турция определили ключевые, реперные точки маршрута и технические решения газопровода на территории Турции, объем поставок российского газа на границу с Грецией составит 47 млрд. кубометров в год, говорится в сообщении российской компании.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, ранее предполагалось, что по новому газопроводу по дну Черного моря в Турцию будет поставляться 63 млрд. кубометров газа в год, из них порядка 13 млрд. кубов потребителям Турции, остальное будет направлено на газовый хаб на границе с Грецией для потребителей европейских стран.

"При проектировании газопровода будут учтены возрастающие потребности в природном газе в районе Стамбула, в связи с этим уточнен объем газа, который будет поставляться на границу Турции и Греции — 47 млрд. кубометров", — говорится в сообщении.

Председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер и министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз в субботу обсудили ход реализации проекта по строительству газопровода из России в Турцию через Черное море и совершили облет на вертолете планируемой трассы сухопутной части газопровода.