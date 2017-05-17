Транспортировка транзитной нефти по Баку-Джейхан увеличилась на 31%

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ За январь-апрель 2017 года по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 13 931,4 тыс. тонн нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, на экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) приходится 78,1% общего объема транспортируемой нефти.

За январь-апрель по данному трубопроводу транспортировано 10 880,1 тыс. тонн нефти. За этот период по BTC прокачано 2 118,1 тыс. тонн транзитной нефти.

За 4 месяца года объем транспортировки по магистральным нефтепроводам в годовом сравнении сократился на 6,5%, по BTC – на 7%, объем прокачиваемой транзитной нефти увеличился на 31%.

Отметим, что трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти. Трубопровод протяженностью 1 768 км введен в эксплуатацию в июне 2006 года. По BTC в основном транспортируется нефть из "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз", а также транзитная нефть.

Напомним, что в роли акционеров BTC Co. выступают компании BP (30,10%), AzBTC (25,00%), Chevron (8,90%), Statoil (8,71%), TPAO (6,53%), ENİ (5,00%), Total (5,00%), Itochu (3,40%), Inpex (2,50%), CIECO (2,50%) и ONGC (BTC) Ltd. (2,36%).