Транспортировка нефти по BTC снизилась

Операционные расходы возросли на 16 млн долларов США или 64%, капитальные – на 3 млн долларов или в 2 раза

За первый квартал текущего года операционные расходы на основной экспортный нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) составили около 41 млн долларов США, а капитальные затраты - около 6 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет BP-Azerbaijan, операционные расходы возросли на 16 млн долларов США или 64%, капитальные – на 3 млн долларов или в 2 раза.

С момента ввода в эксплуатацию в июне 2006 года данного трубопровода протяженностью 1 768 км, до конца первого квартала 2021 года по нему было транспортировано более 482 млн тонн (3,62 млрд баррелей) сырой нефти.

Нефть загружена в Джейхане на 4 729 танкеров и отправлена на мировые рынки.

В течение квартала этого года по BTC было экспортировано около 6,7 млн тонн (51 млн баррелей) сырой нефти и конденсата, которая загружена в Джейхане на 70 танкеров. Объем транспортировки по BTC снизился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.