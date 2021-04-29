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Транспортировка нефти по BTC снизилась

Транспортировка нефти по BTC снизилась Операционные расходы возросли на 16 млн долларов США или 64%, капитальные – на 3 млн долларов или в 2 раза
Энергетика
29 апреля 2021 г. 17:20
Транспортировка нефти по BTC снизилась

За первый квартал текущего года операционные расходы на основной экспортный нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) составили около 41 млн долларов США, а капитальные затраты - около 6 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет BP-Azerbaijan, операционные расходы возросли на 16 млн долларов США или 64%, капитальные – на 3 млн долларов или в 2 раза.

С момента ввода в эксплуатацию в июне 2006 года данного трубопровода протяженностью 1 768 км, до конца первого квартала 2021 года по нему было транспортировано более 482 млн тонн (3,62 млрд баррелей) сырой нефти.

Нефть загружена в Джейхане на 4 729 танкеров и отправлена на мировые рынки.

В течение квартала этого года по BTC было экспортировано около 6,7 млн тонн (51 млн баррелей) сырой нефти и конденсата, которая загружена в Джейхане на 70 танкеров. Объем транспортировки по BTC снизился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Версия на английском языке BTC drops crude oil and condensate export in Q1
Версия на азербайджанском языке Ötən rüb BTC ilə xam neft və kondensatın nəqli azalıb

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