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    Трамп: Снижение цен на нефть - плохие новости для России

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Снижение цен на нефть является "плохими новостями" для России. 

    Как сообщает Report, об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

    Президент процитировал высказывание программы "Фокс и друзья" о том, что снижение цен на нефть позитивно влияет на экономику США и теперь Штаты производят "намного больше нефти" благодаря политике Трампа.

    "Но это же плохие новости для России, почему Трамп так делает? Он же работает на Кремль?" - написал Трамп.

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