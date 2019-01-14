Трамп: Снижение цен на нефть - плохие новости для России

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Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Снижение цен на нефть является "плохими новостями" для России.
Как сообщает Report, об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.
Президент процитировал высказывание программы "Фокс и друзья" о том, что снижение цен на нефть позитивно влияет на экономику США и теперь Штаты производят "намного больше нефти" благодаря политике Трампа.
"Но это же плохие новости для России, почему Трамп так делает? Он же работает на Кремль?" - написал Трамп.
Aydan TopçibaşevaАвтор новости