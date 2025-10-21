Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Токаев: Казахстан намерен значительно увеличить транзит нефти по БТД

    Энергетика
    • 21 октября, 2025
    • 14:24
    Токаев: Казахстан намерен значительно увеличить транзит нефти по БТД

    Казахстан намерен значительно увеличить объемы транзита нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в заявлении для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    "Важной темой обсуждения стало сотрудничество в энергетической сфере, в которой обе страны обладают большим потенциалом. С удовлетворением отмечаю совместную работу по транспортировке казахстанской нефти по маршруту Баку–Тбилиси–Джейхан. В прошлом году транзит этого стратегического сырья через Азербайджан составил почти 1,5 млн тонн. В ближайших планах – значительно увеличить этот объем", - отметил он.

    Токаев подчеркнул, что импульс развитию национальных энергосистем призван придать проект прокладки глубоководного электрического кабеля, который существенно усилит позиции стран в экспорте "зеленой" энергии: "Большая работа проводится в рамках поставок казахстанской урановой продукции на зарубежные рынки через территорию Азербайджана. И в этой связи хочу выразить признательность уважаемому Президенту Азербайджана за поддержку всех ключевых инициатив и проектов".

    Отметим, что ранее сообщалось о планах Казахстана увеличить транзит нефти по БТД до 7 млн тонн в год.

    Касым-Жомарт Токаев Баку-Тбилиси-Джейхан нефть Казахстан транзит
    Tokayev: Kazakhstan intends to significantly increase oil transit via BTC pipeline

