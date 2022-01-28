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Теймур Джафаров: В первую очередь будут газифицированы Агдам и Шуша

Теймур Джафаров: В первую очередь будут газифицированы Агдам и Шуша 12:07 "После установки газовых счетчиков на освобожденных территориях абонентам будут присвоены определенные коды".
Энергетика
28 января 2022 г. 12:21
Теймур Джафаров: В первую очередь будут газифицированы Агдам и Шуша
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После установки газовых счетчиков на освобожденных территориях абонентам будут присвоены определенные коды.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела газификации и развития ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Теймур Джафаров в рамках акции "Открытые двери".

По его словам, это произойдет после завершения работ по газификации.

Джафаров отметил, что пока в связи с газификацией освобожденных территорий ведутся только проектные работы: "В первую очередь будут газифицированы Агдам и Шуша".

Кроме того, для ответа на входящие звонки из освобожденных районов будут выделены операторы.

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Версия на английском языке Teymur Jafarov: Firstly, Aghdam and Shusha will be gasified
Версия на азербайджанском языке Teymur Cəfərov: "İlk olaraq Ağdam və Şuşa qazlaşdırılacaq"

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