Теймур Джафаров: В первую очередь будут газифицированы Агдам и Шуша

12:07 "После установки газовых счетчиков на освобожденных территориях абонентам будут присвоены определенные коды".

После установки газовых счетчиков на освобожденных территориях абонентам будут присвоены определенные коды.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела газификации и развития ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Теймур Джафаров в рамках акции "Открытые двери".

По его словам, это произойдет после завершения работ по газификации.

Джафаров отметил, что пока в связи с газификацией освобожденных территорий ведутся только проектные работы: "В первую очередь будут газифицированы Агдам и Шуша".

Кроме того, для ответа на входящие звонки из освобожденных районов будут выделены операторы.