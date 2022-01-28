Теймур Джафаров: В первую очередь будут газифицированы Агдам и Шуша

После установки газовых счетчиков на освобожденных территориях абонентам будут присвоены определенные коды.
Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела газификации и развития ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Теймур Джафаров в рамках акции "Открытые двери".
По его словам, это произойдет после завершения работ по газификации.
Джафаров отметил, что пока в связи с газификацией освобожденных территорий ведутся только проектные работы: "В первую очередь будут газифицированы Агдам и Шуша".
Кроме того, для ответа на входящие звонки из освобожденных районов будут выделены операторы.