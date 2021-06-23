Тегеран готовится к скорейшему возобновлению экспорта нефти

Многие танкеры уже припаркованы вблизи рынков Восточной Азии

Исламская республика Иран (ИРИ) за последние месяцы увеличила объем нефти, которая хранится в танкерах. Как только санкции будут сняты, Тегеран планирует быстро нарастить экспорт «черного золота».

Как передает Report со ссылкой на Reuters, переговоры о возобновлении иранской ядерной сделки (СВПД) ведутся в Вене с апреля.

Согласно данным Kpler, в настоящий момент ИРИ хранит в плавучих хранилищах порядка 78 млн баррелей сырой нефти по сравнению с 41 млн баррелей в прошлом году.

«Многие танкеры уже припаркованы вблизи рынков Восточной Азии, так что [возобновление экспорта иранской нефти] может быть вопросом нескольких дней», — сказал старший аналитик Kpler Хомаюн Фалакшахи.

По оценкам консалтинговых компаний FGE, IHS Markit и OilX, объем иранской нефти в плавучих хранилищах составляет от 50 до 60 млн баррелей. При этом FGE и OilX сообщают, что большая часть этих запасов — конденсат, который востребован в Китае, Южной Корее и ОАЭ.

В ожидании скорого достижения договоренности по ядерной сделке и снятия санкций Тегеран поддерживает контакты со своими традиционными покупателями.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Иран уже готовится к быстрому наращиванию нефтедобычи после отмены действующих санкций США. По словам главы Национальной нефтяной компании Ирана (NIOC) Фароха Алихани, в случае снятия санкций страна готова восстановить большую часть производства нефти в течение месяца.

Кроме того, как сообщалось ранее, Иран намерен агрессивно возвращать себе ключевые азиатские рынки конденсата.