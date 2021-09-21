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TAP стал "газовым проектом года" на вручении премии Gastech Awards 2021

TAP стал "газовым проектом года" на вручении премии Gastech Awards 2021 Трансадриатический газопровод (TAP), предусмотренный для транспортировки азербайджанского газа в Европу, стал победителем в категории "Газовый, СПГ или водородный проект года" на церемонии вручения награды Gastech Awards 2021.
Энергетика
21 сентября 2021 г. 11:21
TAP стал газовым проектом года на вручении премии Gastech Awards 2021

Трансадриатический газопровод (TAP), предусмотренный для транспортировки азербайджанского газа в Европу, стал победителем в категории "Газовый, СПГ или водородный проект года" на церемонии вручения награды Gastech Awards 2021.

Как передает Report, об этом говорится на официальном сайте TAP.

Церемония вручения премии Gastech Awards 2021 прошла в Дубае 20 сентября.

Управляющий директор TAP Лука Скиеппати сказал: "Мы сделали все возможное, чтобы реализовать проект TAP в срок и стать надежным и устойчивым поставщиком газа", - сказал он, отметив, что газопровод играет важную роль в диверсификации поставок энергоресурсов в Европу.

Принимая награду, Мария Савова, коммерческий директор TAP, сказала: "Я искренне рада получить эту награду от имени TAP. Это еще одно признание многих часов кропотливой работы, тщательного планирования, высочайших стандартов безопасности, инженерных решений мирового класса и приверженности защите окружающей среды и групп людей, живущих рядом с трубопроводом - все эти элементы безупречно соединились в единое в этом проекте. Мы очень гордимся этим результатом и надеемся на то, что и в будущем будем работать с такой же самоотдачей и целеустремленностью".

Ежегодная премия Gastech Awards, организованная накануне всемирной конференцией Gastech, отмечает выдающиеся достижения организаций и частных лиц в газовой сфере. Отмечается, что проект TAP продемонстрировал превосходство в нескольких категориях, включая выполнение проекта в рамках бюджета, в соответствии с графиком или с опережением графика, опираясь на надежную практику корпоративной социальной ответственности (КСО) и на охрану труда, окружающей среды и техника безопасности.

TAP транспортирует природный газ из месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря в Европу. Трубопровод длиной 878 км на территории Кипой у турецко-греческой границы соединяется с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP), проходит по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

С 31 декабря 2020 года, то есть с начала поставок азербайджанского газа в Европу, по TAP транспортировано 10,9 млн кубометров газа.

TAP может стимулировать поставки газа в страны Юго-Восточной Европы через интерконнекторы, которые будут построены в перспективе. Например, Болгария сможет усилить безопасность поставок, удовлетворяя 33% своей потребности в природном газе через TAP. Точки выхода газопровода на территории Греции и Албании, а также Италии открывают возможности для транспортировки азербайджанского газа в другие европейские страны.

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Версия на английском языке TAP wins Gas Project of the Year at Gastech Awards 2021
Версия на азербайджанском языке TAP "İlin təbii qaz, LNG və hidrogen layihəsi" nominasiyasında qalib olub

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