Министр энергетики Турции посетит Азербайджан

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз 12 февраля прибудет с визитом в Азербайджан.

Как сообщили Report в посольстве Турции в Азербайджане, цель визита турецкого министра заключается в участии на встрече, посвященной реализации проекта "Южный газовый кoридор", которая состоится в Баку на следующей неделе.

Кроме Т.Йылдыза на встрече также примут участие министры энергетики Болгарии и Греции, вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович.