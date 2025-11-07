Суммарный объем добычи нефти с месторождения "Чыраг" составил около 107 млн тонн

С месторождения "Чыраг" блока "Азери-Чыраг-Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспийского моря за весь период с момента начала разработки и по состоянию на 1 ноября 2025 года добыто 106,8 млн тонн нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на сообщение Министерства энергетики Азербайджана, в целом за этот период с месторождения также было добыто 24,7 млрд кубометров газа.

"Прошло 28 лет с начала первой добычи нефти с платформы Чыраг, считающейся одним из символов нефтяной промышленности Азербайджана. "Чыраг" - это первая платформа, с которой добывалась нефть на "Азери-Чыраг-Гюнешли". В текущем году средняя добыча на платформе составила примерно 21 тыс. баррелей в день", - отмечает министерство.

Следует отметить, что АЧГ является крупнейшим блоком нефтяных месторождений Азербайджана. Первый контракт о разделе продукции по разработке блока месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года было подписано новое соглашение о совместной эксплуатации этих месторождений и разделе добычи. Это соглашение предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.

В АЧГ долями владеют BP (30,37%), SOCAR (31,655%), MOL Group (9,57%), INPEX (9,31%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), ONGC Videsh Limited (OVL) (2,925%).